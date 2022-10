Inseguimento contromano a Livorno, vigili multano la polizia per aver urtato un'auto

Questa notte Livorno è stata teatro di un inseguimento contromano da parte della polizia che, per schivare un pedone, sarebbe finita contro un'auto parcheggiata. La notizia è riportata su La Nazione. I poliziotti, dopo l'incidente avvenuto durante l'inseguimento, avrebbero richiesto l'intervento della polizia municipale per segnalare l'accaduto e una volta sul posto, i vigili urbani hanno sanzionato l'agente che si trovava al volante con una multa da 29 euro. Contestata dunque la perdita di controllo del mezzo ma non l'imbocco della strada in controsenso, dato che la volante si trovava impegnata in un inseguimento, ovvero a causa di forza maggiore legata al servizio che rappresenta un interesse superiore.

La corsa della polizia era scattata dietro ad un motorino che non si era fermato all'alt, iniziando una fuga a tutta velocità tra le strade del centro. L'inseguimento è terminato in via Meyer, strada stretta a senso unico imboccata dal fuggitivo, marcato dalla polizia che per scansare una persona che stava attraversando, è finita contro una delle auto parcheggiate su entrambi i lati. Sia la macchina posteggiata, che l'auto della polizia, hanno riportato danni. A quel punto gli agenti hanno chiamato la polizia municipale per i rilievi del sinistro, ed è scattata la multa. Come sottolineato ancora dal quotidiano la questura ha spiegato che quando si causa un danno ad un altro veicolo spunta l'interesse di un terzo, entra in gioco l'assicurazione e dunque l'intervento della municipale è stato richiesto per un fatto di correttezza dei poliziotti. Una norma che però, per la questura, metterebbe la municipale nelle condizioni di multare chi sta facendo il proprio dovere, penalizzando gli operatori di polizia.