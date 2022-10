Kindertap, un'app contro il rischio abbandono per i piccoli di Empoli

Essere sempre più all’avanguardia nei servizi educativi comunali da 0 a 6 anni, adottando strumenti che rendano più efficace e diretto il rapporto fra nidi e famiglie, facilitando la comunicazione. Con questo obiettivo, arriva Kindertap, la nuova applicazione messa a disposizione delle famiglie delle bambine e dei bambini che frequentano i nidi e il Centro Zerosei.

È la prima volta di una ‘App’ dedicata all’infanzia che aiuterà, con le sue diverse funzioni e potenzialità, in prima battuta alla rilevazione delle presenze dei bambini nel servizio educativo di appartenenza e all’invio di comunicazioni generali alle famiglie.

Ma di che cosa si tratta. Kindertap permetterà di avere registri elettronici con orari precisi e certificati, contrasterà il rischio di casi di abbandono involontario in auto tramite una 'alert assenze' ed esonererà i genitori dal chiamare al mattino per giustificare l’assenza del proprio figlio o figlia, dando la possibilità di motivarla direttamente attraverso la App. Verrà consegnata alle famiglie una tessera nominativa da utilizzare quotidianamente al momento dell'ingresso della bambina o del bambino al servizio. All’ingresso della struttura sarà presente un dispositivo dove basterà inserire la tessera e sulla schermata comparirà l’avvenuta registrazione della presenza.

Tramite posta elettronica, le famiglie riceveranno delle credenziali utili per accedere all’applicazione: è necessario scaricare la app sul proprio dispositivo digitale (smartphone, tablet, pc…) e inserire le credenziali una prima volta per poter effettuare l’accesso.

Kindertap permetterà di introdurre, in caso di assenza della bambina o bambino, una giustificazione anche per più giorni senza dover avvisare il servizio: nel caso in cui non fosse stata registrata la presenza o giustificata l’assenza da parte dei genitori, l’applicazione in automatico invierà una notifica push, un’utile strategia per tutelare la sicurezza dei bambini.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Educativo all’Infanzia al numero 0571 757625.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa