LB Avvocati Associati compie 20 anni: nuovo comparto sulla cybersicurezza

Lo scorso 30 settembre, nella cornice del Golf Club Bellosguardo di Vinci, si è tenuto l’atteso evento organizzato dallo Studio Legale Lanzillotta Barzanti - LB Avvocati Associati.

Un'occasione di incontro e confronto che ha visto la nutrita partecipazione di imprenditori e professionisti del Circondario ma non solo.

Lo Studio, che festeggia i venti anni della propria attività, ha voluto esprimere la propria gratitudine per la fiducia dimostrata negli anni dai propri clienti, condividendo con i presenti i traguardi raggiunti ed i progetti futuri che lo vedranno impegnato.

Centrale è stato anche il tema della compliance aziendale e dei Sistemi di Gestione focalizzando l’attenzione sul Comparto Cybersicurezza – diretto dagli avvocati Roberto Scarchini e Francesco Giunti – nella consapevolezza che la cybersecurity, alla stregua di qualsiasi sistema di gestione, non è un prodotto (nel caso specifico per esempio l'antivirus) ma un vero e proprio processo finalizzato alla creazione di un apparato personalizzato per ogni azienda.

L’apertura dell’evento è stata affidata alle parole dall’avvocato. Chiara Lanzillotta – Founder dello Studio Legale Lanzillotta Barzanti – la quale non ha mancato in via preliminare di ringraziare pubblicamente, per la dedizione al lavoro quotidianamente dimostrata, il proprio Team presente al completo

Il gruppo è composto dagli avvocati Veronica Barzanti – Co-Founder dello Studio –, Francesca Scappini, Filippo Pasqualetti, Roberto Scarchini, Adele Antonini, Francesco Giunti, dalla dottoressa Francesca Prosperi nonché dal personale di segreteria, Patrizia Merenda ed Elisa Santonastasi.

Lo Studio, prossimo al raggiungimento di venti anni di attività ad Empoli - nella sede di via Jacopo Carrucci,116 -, si è dichiarato “soddisfatto e grato del traguardo conseguito, frutto di costante impegno e continui aggiornamenti eseguiti con l’obiettivo di volgere lo sguardo a tematiche innovative, in grado di contemperare le esigenze rappresentate dai Clienti con le opportunità legate ai settori emergenti quali, ad esempio, le nuove tecnologie come le blockchain, l’IOT (internet delle cose), la realtà aumentata ed il Metaverso”.

In un simile contesto – precisa l’avvocato Lanzillotta - è apparsa necessaria la predisposizione di un comparto ad hoc all’interno dello Studio destinato alla tematica della cybersicurezza che andasse ad affiancare gli altri due comparti, in piena attività, dedicati all’adeguamento e predisposizione del Modello Organizzativo Gestionale ai sensi del d.lgs. 231/2001 nonché alla Tutela del Trattamento dei Dati Personali.

In tale occasione è stata inoltre fornita ai presenti la dimostrazione pratica di come generalmente avviene un attacco hacker ai danni delle aziende le quali, assolutamente ignare delle proprie carenze nei sistemi informativi, sono chiamate a pagare ingenti riscatti a fronte della sottrazione di dati di estremo valore per il proprio patrimonio aziendale.

A fronte di simili situazioni, la predisposizione di un sistema di gestione della sicurezza dei sistemi informativi è un passo obbligato nell’ottica di contenimento del rischio dato da utilizzi o divulgazioni illecite dei dati aziendali (pensiamo al mercato nero dei dati dark web) o la loro compromissione.

La serata si è infine conclusa con un aperitivo con i presenti ed al termine dell’evento l’avvocato Lanzillotta non ha mancato di ritenersi “molto soddisfatta dell’evento nel suo complesso e del successo dallo stesso ottenuto”.

