Non ce l’ha fatta la donna di 35 anni investita da un camper nel tardo pomeriggio di ieri mentre attraversava la strada in via Romana ad Arezzo. La 35enne, di Rapolano, sarebbe stata travolta dal camper mentre era in compagnia del marito e del figlio: dopo essere stata soccorsa dall’autista del mezzo è stata trasportata all’ospedale fiorentino di Careggi, dove oggi è morta.