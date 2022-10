Mostra del Tartufo di San Miniato, la cultura si affianca al gusto

San Miniato capitale toscana del tartufo non solo per il gusto ma anche per la cultura. Quest'oggi in Consiglio regionale è stata presentata la 51esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani, del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, del sindaco Simone Giglioli, del presidente di San Miniato Promozione Marzio Gabbanini e del responsabile Direzione Regionale Toscana Crédit Agricole Massimo Cerbai.

L'evento, che si svolgerà gli ultimi tre fine settimana di novembre (12-13, 19-20 e 26-27), aprirà i festeggiamenti il 3 novembre con un convegno dedicato al tartufo e al turismo, con ospiti gli assessori regionali Stefania Saccardi e Leonardo Marras. Anche la chiusura sarà importante, con un incontro a cura di Crédit Agricole sulla sostenibilità e sull'economia circolare.

Durante la mostra, sia la sede dell'istituto bancario (palazzo Formichini) che la sede della Fondazione CRSM (palazzo Grifoni) saranno aperti al pubblico e proprio a palazzo Grifoni verrà inaugurata una mostra su Arturo Checchi.

La mostra si estenderà fino a piazza Buonaparte, finora non toccata dai festeggiamenti, a simboleggiare una partecipazione più ampia di tutto il borgo medievale. Nelle piazze troverà spazio l'ambito culturale con gli eventi di Casa Tartufo e i cooking show dei cuochi più autorevoli.

La centralità di San Miniato sarà ribadita anche con l'incontro mensile di Crédit Agricole Italia che si terrà proprio all'ombra della Rocca a novembre, con i delegati a lavorare sul futuro della banca.

