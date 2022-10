Ritrovato il profugo ucraino scomparso a Pontedera, soccorso con Pegaso

È stato ritrovato questa mattina il 65enne, profugo ucraino, scomparso da ieri a Pontedera (Qui la notizia). L'uomo è stato localizzato in un'area impervia della frazione di La Rotta e recuperato dai vigili del fuoco del comando di Pisa, impegnati nelle ricerche a terra e in volo con l'elicottero Drago. Preso in carico bisognoso di assistenza dai sanitari del 118, sul posto è giunto l'elisoccorso Pegaso, che ha trasportato il 65enne in ospedale.

Dopo l'allontanamento dal centro di accoglienza straordinario, dove si trovava ospitato, ieri si è riunita in Prefettura la Cabina di Regia finalizzata al coordinamento delle ricerche. Nei pressi del luogo dell'ultimo avvistamento era stato allestito un posto di comando avanzato dei vigili del fuoco, con l'ausilio di un elicottero, unità cinofile, droni, personale tecnico altamente specializzato e il supporto dei volontari di protezione civile.