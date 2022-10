Ruota panoramica, telecamere alle Cascine e multe: Nardella risponde ai temi caldi

Il sindaco Dario Nardella in un'intervista fiume in una radio fiorentina ha parlato delle richieste e dei desiderata per la sua città. Tra questi anche la ruota panoramica: "Vorrei che tornasse la ruota panoramica perché è piaciuta moltissimo, è stata voluta dai residenti di quella zona perché la presenza della ruota è stata una risposta ai problemi di sicurezza e di degrado di quella zona. Non bastano solo le forze dell'ordine per combattere sicurezza e degrado ma occorre popolare i luoghi pubblici, farli vivere. Mi auguro che ci sia la disponibilità della nuova soprintendenza".

Per le Cascine, parco pubblico da anni luogo di ritrovo di pusher e persone di malaffare, Nardella ha promesso di inserire "40 telecamere in grado di controllare ogni metro quadro del parco delle Cascine. Ieri sono state controllate 140 persone solo nell'arco del weekend. Le telecamere non risolvono tutto ma sono un deterrente molto importante"

Infin sulle 80 porte telematiche per il traffico in centro, chiamato Scudo Verde e attivo dal 2023, "abbiamo calcolato 300mila viaggi al giorno in meno delle auto private, 150mila viaggi in più sul treno e 125mila sul tram".

Tema di grande attualità è anche quello delle sanzioni stradali. Molti hanno parlato di multe fatte per far cassa, a tal proposito Nardella spiega: "c'è una legge che impone l'investimento su tutta la sicurezza stradale del 50%, noi siamo oltre" questa percentuale, "da quando sono sindaco abbiamo fatto 520 km di strade riasfaltate, è come andare da Firenze a Salerno: non è mai stato fatto un lavoro del genere fino ad oggi. In questi ultimi anni abbiamo avuto 20mila feriti sulle strade di Firenze e 97 morti, la sicurezza stradale e le regole sono dei principi che devono valere per qualunque città".