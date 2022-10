Scippo in centro a Empoli e a Vinci, arrestato 44enne

Finisce in carcere a Sollicciano un 44enne che avrebbe scippato una donna nel centro di Empoli in via Chiarugi lo scorso 10 agosto. Le indagini a cura della polizia hanno portato all'arresto negli scorsi giorni. Per rintracciare l'uomo gli agenti di piazza Gramsci si sono serviti delle telecamere di videosorveglianza del comune. In più lo scorso 26 agosto lo stesso 44enne ha scippato un'altra persona a Vinci, con segnalazione alla procura venuta dai carabinieri.