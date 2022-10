Si fa 100 km in auto per picchiare la ex, arrestato stalker 25enne

Non ha esitato a percorrere 100 km per raggiungere la ex fidanzata e picchiarla in strada, perché non voleva accettare la fine della relazione, terminata da due anni. Un 25enne è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato a Figline e Incisa Valdarno per atti persecutori, percosse e lesioni

Il 25enne, che al momento dell'intervento dei militari sarebbe stato ancora nelle vicinanze della ragazza, avrebbe raggiunta la ex compagna percorrendo 100 chilometri e aggredendola pur trovandosi la stessa insieme ad amici. La giovane è ricorsa alle cure mediche. Si è scoperto che già nel tardo pomeriggio la ragazza aveva denunciato lo stalker per il comportamento ossessivo con cui la cercava.