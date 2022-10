Si fingono della banca e sottraggono 11mila euro a un pensionato

Phishing ai danni di un pensionato 65enne di Piombino: due uomini di origini campane sono stati denunciati dai carabinieri di Piombino dopo una truffa che ha portato a sottrarre ben 11mila euro tramite bonifici non autorizzati dal conto del livornese.

Con una semplice mail all'indirizzo personale del 65enne, con mittente falsificato come la banca di cui si serviva il pensionato per depositare i suoi risparmi, i due sono riusciti a farsi ricontattare dalla vittima, facendo finta di lavorare per il call center della banca. Le anomalie segnalate nella mail potevano essere risolte, a loro dire, con dei semplici passaggi telefonici tramite un link, inviatogli in un messaggio SMS sullo smartphone, ad un sito internet con la veste grafica molto simile a quella autentica della banca.

L’uomo ci ha creduto e una volta consegnate le sue credenziali e i codici dell'home banking, sono stati sottratti i soldi. Quando aveva capito che la sua era una truffa, il 65enne ha formalizzato denuncia e in breve tempo i militari hanno scoperto l'identità dei due, già avvezzi a questo tipo di truffe.