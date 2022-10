Terremoto, scosse a bassa intensita a Firenzuola

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che questa mattina, 25 ottobre 2022, tra le ore 5 e le ore 6, la rete di monitoraggio dell'INGV ha registrato una serie di scosse - 20 per la precisione. Le scosse sono tutte di bassa magnitudo, al di sotto del limite della percettibilità, tutte localizzate all'interno del territorio Comunale di Firenzuola. Fenomeni del genere possono definirsi "normali" in un area che presenta diverse faglie attive come quello del Mugello e dell'Alto Mugello.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze