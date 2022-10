Violenza sessuale a Firenze, vittima una turista: indagini in corso

Mentre stava rientrando nella struttura dove alloggiava nel centro di Firenze è stata aggredita da uno sconosciuto e violentata. È successo nella notte tra venerdì e sabato scorsi e la vittima, una turista straniera di 51 anni, ha sporto denuncia ai carabinieri.

Secondo il racconto fornito ai militari, la donna avrebbe riferito che dopo essersi separata dal gruppo di amiche, con le quali aveva trascorso la serata, stava rientrando da sola nel bed and breakfast nel quartiere di San Lorenzo. Entrata nel portone della struttura un uomo l'avrebbe seguita e, mentre stava per salire le scale, l'aggressore le si sarebbe avventato addosso. La donna sorpresa alle spalle avrebbe provato a liberarsi ma, sembra stordita dall'alcol che aveva consumato durante la serata, non sarebbe riuscita ad allontanarlo. Dopo la violenza, l'aggressore si sarebbe allontanato mentre la donna sotto shock sarebbe risalita in camera. La mattina seguente dopo essersi confidata con alcuni conoscenti, avrebbe deciso di rivolgersi ai carabinieri.

La donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi dove i medici le hanno riscontrato lievi contusioni in varie parti del corpo, ed è stato attivato il codice rosa per vittime di violenza. Dopo le cure la 51enne è stata dimessa con una prognosi di pochi giorni, mentre è atteso l'esito del test genetico delle tracce lasciate dal presunto aggressore per risalire al Dna. Esito che potrebbe contribuire nelle indagini, così come le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona al vaglio dei carabinieri e le relazioni della donna, che non ricorderebbe particolari di quella notte probabilmente a causa dell'alcol.