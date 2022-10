WhatsApp down, fuori uso da ore l'app di messaggistica

Anche nell'Empolese Valdelsa come nel comprensorio del cuoio da questa mattina, martedì 25 ottobre, l'applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp ha smesso di funzionare. Il 'down' sta creando molti problemi dato che l'app è la più usata per messaggi, trasferimento foto, audio e video. Meta, l'azienda proprietaria che gestisce anche Facebook e Instagram, non ha dato al momento informazioni sul down di Whatsapp. Per chi avesse bisogno di comunicare, ricordiamo la presenza di app alternative: Telegram, Facebook Messenger, Skype o Google Meet per le videochiamate, Wetransfer per l'invio di foto, video e audio. O più semplicemente gli SMS o le classiche telefonate.