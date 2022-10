Autolinee Toscane, FdI Empoli e Fucecchio denunciano: "Troppi disservizi, La Regione intervenga"

"Continuano i disservizi legati al servizio di trasporto passeggeri di autolinee Toscane. E' notizia di cronaca di oggi di una nuova disavventura occorsa ad alcuni studenti di Avane (Empoli) che si dovevano recare come tutte le mattine a Fucecchio".

A dirlo sono Vittorio Picchianti e Francesca Peccianti, rispettivamente coordinatori comunali di FDI a Fucecchio ed Empoli, insieme al responsabile dipartimento provinciale trasporti Giampaolo Giannelli.

"Registriamo di continuo lamentele legati ai ritardi cronici sulla linea, ma stavolta dobbiamo registrare un problema ben più serio, cioè un autobus che, poiché al pieno della capienza, ha saltato una fermata creando disagio per le famiglie degli studenti che si sono dovute organizzare con mezzi propri nonostante un regolare abbonamento già pagato all'inizio dell'anno scolastico. Chiediamo a Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze - enti competenti in materia - di farsi garanti di un servizio pubblico fondamentale che è quello del trasporto e del diritto allo studio dei tanti studenti non residenti in prossimità dei plessi scolastici".

"Purtroppo - conclude il consigliere metropolitano Claudio Gemelli - i disservizi si ripetono e su una tratta frequentata come quella Fucecchio-Empoli non sono tollerabili situazioni del genere da parte di chi paga abbonamenti. Se c'è da potenziare il servizio la Città Metropolitana si faccia carico dell'istituzione di nuove corse, ma non deve più succedere che il trasporto pubblico negli orari scolastici non fornisca un adeguato servizio".

Fonte: Ufficio Stampa