Comitato dei Cento, a Firenze giornata dedicata al restauro

“Noi pensiamo che la parte luminosa del nostro Paese debba essere sempre più visibile e ascoltata, divenendo, soprattutto per i giovani, costante modello di onestà, impegno, professionalità, responsabilità, competenza, coraggio, cultura, intelligenza, unicità, efficienza, studio, creatività, merito e stimolo a ben operare”.

Questo è il credo di Maria Oliva Scaramuzzi, Presidente del Comitato dei Cento nato nel 1996 dalla fondatrice Serena Zavataro Triglia e dal Consiglio Direttivo del Premio Firenze Donna, allo scopo di promuovere iniziative volte a meglio far conoscere e onorare settori della vita italiana particolarmente efficienti e meritevoli.

Tra le attività annuali spicca il riconoscimento “In onore dell’Italia che ci onora” con la consegna dei premi ad importanti e particolari realtà nazionali, selezionate e votate dall’assemblea. E la giornata dedicata al” Restauro” che ogni anno il Comitato dedica a realtà museali cittadine

Per il Comitato dei Cento l'Italia è stata sempre, nella sua storia, madre di artisti, imprenditori, personaggi importanti che ne hanno portato alto il nome in giro per il mondo: il Comitato crede fermamente che questo sia assolutamente degno di essere manifestato e conosciuto e che sia giusto ripartire parlando anche e soprattutto di ciò che funziona, che va bene e che merita rilievo e riconoscimento.

Nella giornata di domani, giovedì 27 ottobre, alle ore 18 al Museo di Antropologia di Firenze in via del Proconsolo si potrà ammirare il restauro 2022, dedicato alle tabacchiere granducali e delle snuff bottles cinesi della Collezione Medicea.

