Ferito da un colpo di fucile mentre è al lavoro in un oliveto

Un uomo di 62 anni stava lavorando nel proprio oliveto quando è stato ferito da un colpo di fucile. Il ferito è stato portato in gravi condizioni in codice rosso in ospedale ma non sembra in pericolo di vita.

Il fatto è avvenuto a Tempagnano, in Lucchesia, nel comune di Borgo a Mozzano nel pomeriggio del 26 ottobre. A sparare, secondo quanto emerso, un cacciatore sessantenne di Borgo a Mozzano.

Il cacciatore avrebbe premuto il grilletto pensando di colpire qualche volatile, i carabinieri pensano a un incidente di caccia. L'arma, un fucile calibro 12, è stata sequestrata.