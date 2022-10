Foto in abiti succinti agli Uffizi, è polemica

Due giovani in abiti succinti si sono fatte ritrarre in foto di fronte alla Venere di Botticelli, hanno pubblicato tutto su Instagram e scatenato la reazione di Fratelli d'Italia.

La denuncia è arrivata da una nota di Alessandro Draghi, capogruppo FdI a Palazzo Vecchio: "Agli uffizi si entra secondo il regolamento che cito: 'un abbigliamento consono all’ufficialità degli ambienti museali'. Evitiamo per ovvi motivi di postare le immagini in rete civica, immagini che però sono presenti sui profili Instagram delle due modelle che hanno effettuato questa mattina il 'blitz'. Che le signore abbiano un profilo su OnlyFans non mi interessa, ma la Venere del Botticelli non può essere usata da costoro per uno spot indecente, e mi pare strano che i custodi non se ne siano accorti, e che a distanza di diverse ore al direttore Schmidt non siano arrivate le indegne immagini delle due sexy influencer".

Ancora Draghi: "Non vogliamo fare i moralisti, ma il regolamento è stato violato due volte: gli Uffizi chiedano la rimozione dei post che sfruttano l’immagine della Venere del Botticelli e sbeffeggiano il patrimonio artistico italiano; per stare in abiti succinti ci sono tante discoteche, evitiamo di farlo nel museo più importante di Firenze".

Dagli Uffizi è arrivata la replica. Il museo ha diramato una nota in cui ha scritto: "Stamani agli Uffizi le immagini sono state subito segnalate, e il museo si è immediatamente attivato a richiedere la rimozione delle immagini non autorizzate ad Instagram. Evidentemente le due persone sono entrate al museo con le giacche chiuse, e si sono guardate bene, poi aprendole, di rimanere fuori la visuale dei custodi: altrimenti sarebbero state accompagnate fuori dal museo, come è avvenuto negli altri analoghi casi (rari) avvenuti negli ultimi anni".