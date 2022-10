La bandiera di Pisa alla Maratona di New York con Federico e Francesco

La vicesindaco Raffaella Bonsangue ha consegnato la bandiera di Pisa a Federico Mataresi e Francesco Michelotti del Gruppo Podistico Rossini che il prossimo 6 novembre parteciperanno insieme alla maratona di New York.

«Un sincero, grosso, in bocca al lupo a Federico e Francesco, un ragazzo pisano, tifoso sfegatato del Pisa, con un’energia incredibile sempre pronto a nuove sfide ed avventure, in partenza per New York, dove il 6 novembre parteciperanno alla famosa maratona – ha detto la vicesindaco Raffaella Bonsangue -. Ringraziamo Federico e Francesco, sempre in prima linea per la battaglia a favore dell’inclusione e dell’indipendenza, per un mondo sempre più accessibile, mostrando, ancora una volta che, nella vita, come nello sport, l’unione fa la forza, “united we run”.

Mancano pochi giorni al via, sulla linea di partenza, insieme per realizzare un sogno, oltreoceano, per superare se stessi e gli altri, per conquistare nuove emozioni. Tutta Pisa correrà con voi, al vostro fianco: sarà un vero onore per tutta la città veder sventolare la bandiera rossocrociata nella Grande Mela. Dopo 42 chilometri, l’unica cosa che conterà veramente sarà vedervi sorridere, insieme, al traguardo!».

Per la coppia pisana si tratta di una partecipazione straordinaria, considerato che l’organizzazione della maratona ammette per ogni edizione solo 5 partecipanti nella modalità composta da un atleta spingitore e da un partecipante spinto. Federico e Francesco saranno, con molta probabilità, anche gli unici a rappresentare l’Italia nella modalità della inclusione sportiva nell’appuntamento sportivo più celebre della Grande Mela.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa