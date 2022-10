Manuela Bollani conquista Via dei Matti n°0

Una vera e propria serata di festa quella che ha visto protagonista Manuela Bollani, cantante, attrice poliedrica e divertente che ieri sera, ospite della fortunata trasmissione di Rai 3 Via dei Matti n°0, ha saputo divertire e incantare il pubblico. Stefano Bollani e Valentina Cenni hanno accolto Manuela nel loro salotto televisivo dando la possibilità al grande pubblico di conoscere oltre al suo grande talento anche la sua simpatia.

“Ho provato una bellissima energia e la sensazione di essere a casa seppur in una dimensione magica - ha dichiarato Manuela, abitante di Camaiore, subito dopo la trasmissione -. Venendo dal mondo del teatro, ero particolarmente elettrizzata nell’approcciarmi al contesto televisivo ed essere accolta da Stefano e Valentina ha reso tutto questo speciale e familiare al tempo stesso! Ho indirizzato nella telecamera tutta l’energia e l’amore (anzi l’ammòre, come lo chiamo io) che solitamente lancio verso la platea e sapere di essere arrivata direttamente nelle case delle persone mi riempie di gioia. Principalmente questa esperienza mi ha lasciato… una gran voglia di rifarla!”.

E le carte per rifarlo Manuela le ha tutte: voce, presenza scenica, ironia, auto ironia e talento da vendere. E lo sa bene chi già la conosce e la segue nei suoi spettacoli teatrali o sui canali social dove condivide un po’ del suo mondo.

Durante la puntata Manuela si è presentata chiacchierando amabilmente con i bravi padroni di casa e ha omaggiato il mondo del Musical Theatre, suo primo amore artistico, con una brillante interpretazione di “Cabaret”, brano tratto dall’omonimo musical e reso celebre al grande pubblico grazie alla versione di Liza Minnelli. Inoltre, ha presentato il suo ultimo singolo “Ignaro (La dà)”, un brano dal taglio fortemente umoristico che ha saputo divertire e anche stimolare una riflessione sulle dinamiche uomo-donna nella comunicazione e in particolare nel corteggiamento.

Il testo, scritto dalla Bollani su musica di Gabriele Landucci, racconta in modo giocoso la frustrazione della donna che rimane imprigionata nel ruolo di colei che tenta di farsi capire quando avrebbe le idee chiarissime su come vorrebbe che proseguisse la serata. Per contro all’uomo spetterebbe l’arduo ruolo di colui che dovrebbe portare avanti l’azione quando invece potrebbe rischiare di non capire i segnali e restare ignaro rispetto ai reali desideri della donna.

Il brano fa parte di entrambi gli spettacoli originali con cui l’artista si esibisce abitualmente live: “Molesta – Humour and Music Show” e “C’era una Svolta” e all’interno di quest’ultimo è affidato al personaggio di Cenerentola, rivoluzionando così a nome di tutte le principesse Disney l’immagine della fanciulla angelicata. Nel singolo, così come durante l’esibizione su Rai3, la voce dell’ignaro è quella di Jacopo Crudeli che ha interpretato il relativo ruolo nel videoclip, mentre solitamente dal vivo viene interpretato dal pianista Massimiliano Grazzini. Nel videoclip è presente anche Stefano Bollani nei panni di un melodicista sentimentale che intrattiene la coppia di protagonisti al ristorante.

