Lavoro alla Sant'Anna: 4 posti disponibili

Si aprono nuove opportunità di lavoro alla Scuola Superiore Sant’Anna grazie a fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sono stati pubblicati i bandi di tre selezioni pubbliche per titoli ed esami, per assumere quattro unità di personale tecnologo. Nell’ambito dei progetti “SoBigData.it: Strengthening the Italian RI for Social Mining and Big Data Analytics” e “BRIEF: Biorobotics Research and Innovation Engineering Facilities”, la Scuola Superiore Sant'Anna ha bandito le seguenti selezioni.

Una figura professionale, di categoria D (posizione economica D3), per le esigenze dell’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna, per fornire supporto amministrativo e tecnico al progetto “SoBigData.it”. Maggiori informazioni e modalità di presentazione della domanda, da inviare entro lunedì 31 ottobre, sono disponibili su https://www.santannapisa.it/it/selezioni/selezione-pubblica-tecnologo-sobigdatait-categoria-d3.

Due figure professionali, a tempo parziale nella misura del 66,66% e con inquadramento nella categoria EP (posizione economica EP3), per le esigenze della Scuola Superiore Sant’Anna, in grado di fornire supporto amministrativo e tecnico in materia di ricerca giuridica sui temi del rispettivo progetto di assegnazione, con particolare riferimento all’uso di dati personali e non personali. Bando e modalità di presentazione della domanda, con scadenza fissata a lunedì 14 novembre, sono disponibili su https://www.santannapisa.it/it/selezioni/selezione-pubblica-tecnologo-privacy-categoria-ep3-part-time-6666.

Una figura professionale, con inquadramento nella categoria EP (posizione economica EP3), per le esigenze della Scuola Superiore Sant’Anna nell’ambito del progetto “BRIEF: Biorobotics Research and Innovation Engineering Facilities”. La figura dovrà prestare attività di assistenza nella valorizzazione dei dati personali e non personali con l’uso di metodiche di Natural Language Processing e Machine Learning, nell’ambito delle attività di ricerca connesse a BRIEF, in sinergia con i rilevanti WP. Bando e modalità di presentazione della domanda, con scadenza fissata a lunedì 14 novembre, sono disponibili su https://www.santannapisa.it/it/selezioni/selezione-pubblica-tecnologo-brief-categoria-ep3-profilo-informatico.

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna