Pista d'atletica Empoli, costerà 7 milioni: lavori da aprile 2023

Approvata da Pd, Iv e Territori beni comuni, con l’astensione del gruppo Centrodestra per il cambiamento, la delibera di accordo di programma tra il Comune di Empoli e la Città Metropolitana di Firenze – illustrata dalla consigliera Monica Marini, con delega alla Pianificazione territoriale di coordinamento e al Patrimonio, per la realizzazione di un polo sportivo di atletica.

Al suo interno oltre alla pista vi saranno relativi locali di servizio, tribune e palestra coperta per le attività indoor e sistemazione esterna mediante la realizzazione di aree a verde, aree di sosta, percorsi pedonali e ciclabili, spazi aperti di relazione e connessione con il territorio e la viabilità circostante nell’area adiacente gli istituti scolastici di via Sanzio.

Lo scopo è quello di agevolare e favorire le attività sportive degli studenti che frequentano il polo scolastico che ospita l’Iti "Ferraris”, l’Isis “Pontormo” e l’Iss “Fermi”.

Il costo complessivo per la progettazione e la realizzazione del nuovo impianto sportivo è stimato in euro 7.100.00,00. Il Comune di Empoli ha richiesto una compartecipazione al finanziamento stante la valenza dell’impianto sportivo per il polo scolastico di via Sanzio. Nel Bilancio pluriennale 2022-2024 dell’ente è già stato stanziato l’importo di 2.000.000,00 di euro.

Nell’accordo sono state disciplinate anche le attività e gli adempimenti reciproci. Nel dettaglio l’impegno del Comune di Empoli prevede di approvare entro il 15 novembre 2022 il progetto definitivo ed entro il 31 dicembre 2022 il progetto esecutivo e di affidare entro il 30 aprile i lavori di realizzazione.

Per contro la Città Metropolitana corrisponderà al comune di Empoli la quota del 28,17 per cento del costo stimato dell’opera per un importo non superiore a 2.000.000,00 di euro ripartito in 600.000,00 (30%) alla stipula dell’approvazione dell’accordo - 2022; euro 1.000.000,00 (50%) al raggiungimento del 75% dei lavori – 2023 e la restante parte (20%) entro 60 giorni dall’emissione del Collaudo o CRE – 2024. Ove si dovesse registrare un ribasso d’asta, verrà osservata una riduzione del contributo nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento.

Fdi della Metrocittà: "Benefici alla cittadinanza, ma intervento arriva tardi e incompleto"

"Non possiamo che essere soddisfatti per le ingenti risorse investite dalla Città Metropolitana nella pista di atletica di Empoli. Ci rammarica però il fatto che il progetto per il rifacimento di quest'area non vada di pari passo con la riqualificazione di tutta la zona". Per questo il Centrodestra per il cambiamento, compresi i consiglieri di Fdi nel gruppo, "ha dovuto astenersi nel Consiglio della Città Metropolitana".

Il futuro della pista d'atletica, dichiarano il consigliere metropolitano di Fratelli d'Italia Alessandra Gallego e il Capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio comunale di Empoli, Andrea Poggianti, "è strettamente correlato alla storia dello stadio Castellani di Empoli, e quindi ai vari piani che l'amministrazione comunale aveva per esso sin dal 2015: dal project financing alla vendita".

Il progetto della nuova pista di atletica "è un primo passo in avanti rispetto al passato", ma è "pur sempre conseguente alle politiche fallimentari del Pd empolese".

Purtroppo questo progetto "non prevede la possibilità di realizzare una serie di servizi che potrebbero essere sviluppati intorno al nuovo impianto, come attività di ristorazione strutture ricettive".

La zona nei pressi del polo scolastico di via Sanzio "ha enormi potenzialità, potrebbe diventare un polo dedicato alle più svariate attività sportive di rilievo nazionale".

Il nuovo impianto di atletica "porterà sicuramente alcuni benefici alla cittadinanza, soprattutto ai ragazzi che frequentano il polo scientifico di Via Sanzio, ma arriva sicuramente tardi e pure incompleto".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze