Rosella Postorino presenta il suo libro a Empoli

C’è attesa per l’incontro nell’ambito della rassegna letteraria ‘Futura. Scrittori in rete’, a cura dell'associazione La Nottola di Minerva, con il contributo delle biblioteche della rete Rea.Net, che porterà a Empoli, l’autrice Rosella Postorino: una delle firme della letteratura italiana vincitrice della sessantaseiesima edizione del Premio letterario ‘Pozzale Luigi Russo’, edizione 2018.

L’appuntamento è venerdì 28 ottobre, alle 17.30, al cenacolo degli Agostiniani, in via dei Neri, 15, con la presentazione del suo ultimo libro, intitolato ‘Io, mio padre e le formiche. Lettera ai ragazzi sui desideri e sul domani’, (Salani). Dialogherà con la scrittrice Stefano Miniati. Letture a cura di Federica Miniati

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa