Spettacoli jazz a Carmignano e Poggio a Caiano

Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con "Ognissanti suona il Jazz", l'iniziativa musicale realizzata con il contributo dei Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in collaborazione con l'associazione culturale "Il Circolo delle Quinte" e giunta alla sua quinta edizione.

In programma due concerti, uno a Poggio a Caiano e l’altro a Carmignano. Il primo appuntamento è per domenica 30 ottobre alle 21.00 alle Scuderie medicee con “Youth Jazz Ensemble”. Sul palco salirà un ensemble giovanile jazz impostato sul repertorio d’orchestra e sull’improvvisazione. Il percorso sarà realizzato attraverso un lavoro di preparazione e accompagnamento svolto dal sassofonista Achille Succi e dal pianista e compositore franco americano Christopher Culpo. Il laboratorio orchestrale prevede un percorso con prove che si svolgeranno nell’arco di tutta la giornata e che si concluderà con un concerto finale alle 21.00.

“Il jazz – commenta l’assessore alla cultura del Comune di Poggio a Caiano Giacomo Mari – torna protagonista sul nostro territorio con un appuntamento tra i più attesi dell’anno, che chiama a raccolta gli appassionati e non solo grazie ad una proposta mai scontata, sempre alta. Siamo molto soddisfatti di questa programmazione e auspichiamo un’ottima riuscita della rassegna”.

Molta soddisfazione la esprime anche l’assessore alla Cultura del Comune di Carmignano, Cristina Monni: “Ognissanti suona il Jazz è ormai un must. Un genere musicale tanto alto in cornici uniche rende questo rendez-vous unico e impedibile”.

Il secondo appuntamento è per domenica 27 novembre alle 16.30 alla Villa medicea di Artimino: in programma " Swing & Strings”, un repertorio di brani jazz elaborati in nuova e originale dimensione orchestrale da Duccio Bertini. Il concerto, che sarà arricchito dalla presenza del solista statunitense Dick Oatts in qualità di ospite del progetto, vedrà alla chitarra Francesco Zampini, al contrabbasso Michelangelo Scandroglio e alla batteria Andrea Beninati. Una miscellanea di ottima musica e ottimi esecutori.

“Ancora una volta siamo riusciti a garantire al territorio mediceo qualità e originalità e ne siamo davvero fieri – commentano Winny Soricillo e Gianni Rosati, anime di Ognissanti -. Nonostante tutto, in questo lustro, la passione si è messa a servizio della musica e ha riempito le magnifiche sale di Poggio e Artimino. La prossima sfida sarà la creazione di una nuova orchestra di Ognissanti, grazie alla collaborazione di tanti giovani talenti che potrete ascoltare sia a Poggio che a Carmignano. Speriamo si ripeta il successo delle scorse edizioni e ringraziamo i Comuni per l’eccellente supporto”.

L’ingresso ad entrambi gli spettacoli è gratuito con prenotazione obbligatoria chiamando la Proloco di Poggio per la prima data allo 0558798779 e quella di Carmignano per la seconda data al 0558712468.

Fonte: Ufficio Stampa