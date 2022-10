Voucher nei negozi di Altopascio per chi va a teatro

La cultura unisce. Ad Altopascio funziona così. Cultura e commercio insieme per sostenersi e supportarsi a vicenda: questo è infatti l’obiettivo dell’iniziativa, promossa dall’amministrazione D’Ambrosio insieme ai centri commerciali naturali di Altopascio e Spianate e ai commercianti di Badia Pozzeveri e Marginone, che prevede l’erogazione di voucher, oro e argento, a chi si abbona all’intera stagione teatrale 2022/2023 o a chi decide di acquistare i biglietti per i singoli spettacoli. In palio fino a ben 300 possibilità di sconto (pari al 20 per cento) nelle quaranta attività commerciali aderenti del capoluogo e delle frazioni.

Un’iniziativa nuova nel panorama lucchese e non solo, che è stata presentata ieri, martedì 25 ottobre, al Teatro comunale “G. Puccini” dagli assessori al commercio e alle politiche culturali, Adamo La Vigna e Alessio Minicozzi, dalle presidenti dei CCN di Altopascio e Spianate, Federica Benedetti Stefanini e Federica Biagetti, e da molti commercianti del territorio. Presenti i cittadini e i vecchi abbonati, accolti negli ambienti del Teatro da un piccolo rinfresco, the e pasticcini, offerto dalla Pasticceria Montanelli e da Idee fiorite.

“L’obiettivo è valorizzare la cultura, il nostro teatro, la nostra bella stagione di prosa per la quale ringraziamo ancora una volta la Fondazione Toscana Spettacolo - hanno dichiarato gli amministratori - e di innescare una sinergia virtuosa con i commercianti. Con questa iniziativa rendiamo ancora più stretto e forte il rapporto tra cultura e commercio, tra due anime diverse e solo apparentemente lontane del nostro territorio: ma Altopascio è una e possiamo farla crescere solo se lavoriamo insieme, gomito a gomito. Abbiamo voluto sostenere questo progetto perché ci permette di valorizzare il comparto cultura, sostenendo il teatro, e allo stesso tempo sostenere il commercio in un periodo tutt’altro che semplice”.

“Sono tantissime le attività commerciali che hanno aderito a questa iniziativa - aggiungono Biagetti e Benedetti Stefanini - dislocate su tutto il territorio, non solo il centro ma anche nelle frazioni. Facciamo rete, facciamo conoscere il nostro comune e le tante possibilità che offre ai cittadini. Ad Altopascio si trova tutto ciò di cui si ha bisogno: dare la possibilità di acquistare qui, con uno sconto così importante, rappresenta indubbiamente un’opportunità per tutti noi. Vogliamo accogliere le persone nel nostro paese e nei nostri negozi e, in questo caso, lo facciamo anche attraverso la cultura”.

I VOUCHER. Chi sceglie di abbonarsi alla stagione teatrale riceverà un voucher oro con il quale si ha diritto al 20% di sconto fino a 8 volte in ogni attività commerciale aderente all’iniziativa. Un totale, quindi, di circa 312 occasioni di godere di sconti in negozi e locali di ogni genere, dagli esercizi pubblici alle botteghe di abbigliamento, dai saloni di parrucchiere ai negozi di scarpe. Al momento dell’acquisto, il cittadino dovrà mostrare la card ottenuta nel momento in cui è stato acquistato l’abbonamento e indicare al commerciante il proprio nominativo.

Chi decide, invece, di non abbonarsi ma preferisce acquistare i biglietti per i singoli spettacoli riceverà un voucher argento: in questo caso lo sconto a disposizione sarà del 10% da spendere una sola volta in un negozio a scelta. Entrambi i voucher saranno validi fino al 30 settembre 2023, quando sarà presentata la prossima stagione teatrale.

LE ATTIVITÀ CHE ADERISCONO. Ecco i negozi che aderiscono all’iniziativa. A Spianate: Alimentari Megaro; Patrizia parrucchiera; L'angolo della pizza; Macelleria Le Spianate; Panificio Colletti; Abbigliamento I.ELLE; Calzature Roberta. A Marginone: Mimosa; Mami’s. A Badia Pozzeveri: Immagine Donna. Ad Altopascio: Crazy Sport; Buti Macelleria; Gioielleria Del Sarto; Ottica Bonini; Ki come te; Montanelli; Millevoglie: Carpe Diem; Idee Fiorite; Fashion abbigliamento; CaffitalyShop; Pizzeria L'Oliva; Zoofollia; La Cicala; Gioielleria Reggiani; Reggiani Fashion; La Dogana; Mimì&Cocò; Centro cialde Sb2; Osteria del Pirata; Parrucchiera Fabiola; Pieretti Alessandro: All’Angolo.

Info su spettacoli, biglietti e abbonamenti su: www.ioscelgoaltopascio.it; 0583.217601; 0583.216280.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa