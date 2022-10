Vuole rubargli il cellulare in treno e lo colpisce con una bottiglia

Tentata rapina e lesioni aggravate: un 28enne marocchino è stato arrestato dalla polfer livornese su di un treno. Il fatto risale a domenica sera e ha visto come vittima un 22enne di Santo Domingo. Il dominicano stava ricaricando il cellulare nel convoglio quando è stato avvicinato dal e28enne che dopo avergli offerto da bere ha tentato di rubargli il cellulare. Per aver resistito, il 22enne è stato colpito con la bottiglia che l'altro aveva in mano. Avvisata dal capotreno, la Polfer di Livorno è salita a bordo del convoglio dove ha arrestato l'aggressore.