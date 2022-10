A Montaione in scena la due giorni della 29esima edizione della TartuFesta

Torna a Montaione, nel cuore della Valdelsa fiorentina, la TartuFesta, kermesse autunnale giunta alla 29esima edizione che ha come protagonista il celebre tartufo bianco. La manifestazione andrà in scena sabato 29 e domenica 30 ottobre con un programma ricco di eventi e appuntamenti rivolti a un pubblico ampio ed eterogeneo, che è stato presentato questa mattina nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso. In calendario Cooking show, Aperitartufo, degustazioni delle eccellenze enogastronomiche locali, ma anche il Mercatino di arti e mestieri, escursioni e visite guidate.

“Manifestazioni come questa sono l’ossatura fondamentale delle nostre tradizioni e valorizzano i prodotti del territorio – ha affermato la consigliera segretaria dell’Ufficio di presidenza Federica Fratoni – Il Comune, a cui vanno i complimenti di tutto il Consiglio regionale, ha messo in campo un’offerta molto variegata che ruota intorno a un prodotto straordinario come il tartufo bianco, consentendo alle famiglie di vivere momenti di socialità, godendosi un contesto storico artistico ambientale di pregio indiscusso”.

Nata quasi 30 anni fa, la manifestazione è oggi un appuntamento celebrativo delle specialità agroalimentari e delle ricette del territorio e, nei vari stand, sarà possibile degustare e acquistare i prodotti tipici tra cui vino, olio, formaggio, zafferano, salumi, pane, miele.

“TartuFesta – ha ricordato il vice sindaco di Montaione Luca Belcari – è l’evento di punta del nostro comune, uno dei borghi più belli d’Italia. Il tartufo bianco delle colline sanminiatesi di Montaione con la sua bontà, la sua eleganza e il suo odore, inebrierà il centro storico di piazza della Repubblica, dove si terrà la rassegna Tarturè. Ma la manifestazione è soprattutto una festa per tutti, grandi, piccoli, famiglie, con attrazioni che vanno dalle escursioni a piedi o a cavallo nei paesaggi mozzafiato delle aree tartufigene agli stand con vino e caldarroste”

Si comincia dunque sabato 29 ottobre con L'Anteprima della Tartufesta, che prevede, l'AperiTartufo con cocktail speciali e con le produzioni di quattro birrifici artigianali, oltre a stand gastronomici con specialità a base di tartufo. A seguire, l'esibizione-concerto di Giulio Wilson, cantautore, enologo e vignaiolo biologico indipendente.

La Tartufesta avrà il suo culmine domenica 30. La giornata prenderà il via la mattina in piazza della Repubblica con Tarturè, esposizione e vendita di tartufo. Contemporaneamente nella Via dei Sapori, aziende agricole locali selezionate proporranno i prodotti enogastronomici della zona. Tutta la giornata sarà costellata da varie iniziative tra cui i Cooking show con ospiti Michele Rinaldi, chef di origine bergamasca e allievo di Gualtiero Marchesi, e Giovanni Di Pirro del ristorante di Como Castello del Nero. Previsti poi il Mercatino di arti e mestieri, le caldarroste in piazza ed esibizioni di musicisti e majorettes.

In entrambe le giornate sarà possibile realizzare escursioni a piedi o a cavallo adatte ad adulti e bambini e visite guidate al complesso museale della “Gerusalemme” di San Vivaldo. Tante anche le iniziative per i più piccoli, come la Tartu-fiaba.

Da segnalare anche ‘La Piazzetta dei Borghi più belli d’Italia’, spazio espositivo dell’Associazione dei Borghi più belli d’Italia, un punto d’incontro che permetterà di conoscere realtà uniche che valorizzano il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico della nostra regione.

Grazie all'iniziativa Tartufo nel Piatto, fino al 6 novembre, in alcuni ristoranti del paese i visitatori potranno degustare dei menu che hanno come protagonista il tartufo.

Ci sarà anche l’Associazione Astro Onlus

Domenica 30 ottobre 2022, in occasione della Tartufesta di Montaione, l’Associazione Astro Onlus, ospite della manifestazione con un proprio banco espositivo in Viale da Filicaia, alle h. 15,30 interverrà in Piazza della Repubblica con il Presidente Paolo Scardigli ed il Vice Presidente Claudio Caponi, per presentare la propria campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro il tumore al seno all’esito dell’ottobre rosa.

Fonte: Ufficio Stampa