Acrobazie al sapore di tartufo, Dovizioso e i campioni del motocross a San Miniato

(foto Davide Elia Scaboro)

Rombo di motori, salti acrobatici ed evoluzioni in sella al crossodromo di Santa Barbara. Le piste sterrate de La Serra questa mattina sono state il palcoscenico degli allenamenti di alcuni dei grandi campioni del motocross italiano.

Tra curve, discese e dossi si sono allenati il campione del mondo classe 125 della Motogp Andrea Dovizioso, il tre volte campione del mondo Alessio Chiodi, il numero due della nazionale italiana nella MXGP Alessandro Lupino, il giovanissimo talento del motocross femminile Giorgia Blasigh e la giovanissima promessa Filippo Mantovani.

Andrea Dovizioso e l'assessore Loredano Arzilli (foto Davide Elia Scaboro)

Una decisione del gruppo quella di venire in Toscana a provare le piste del crossodromo immerso nelle campagne di San Miniato e per l'occasione, le eccellenze del motocross hanno incontrato l'eccellenza del territorio, il tartufo. A portare il saluto del Comune, l'assessore allo sport Loredano Arzilli: "La visita di questi campioni è stata molto gradita, ci hanno riferito di aver trovato un impianto con una pista bellissima. Noi come amministrazione stiamo lavorando affiché il crossodromo sia ancora più valorizzato". Corse ed acrobazie di questa mattina a San Miniato hanno avuto infine un sapore particolare, quello del re dei boschi: "È stato un momento anche per allacciare sport e tartufo - conclude Arzilli - i campioni hanno potuto assaggiare il nostro prodotto di punta".