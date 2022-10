All'ISIS Pontormo un corso di preparazione ai test di ammissione per Medicina e Chirugia

Dopo il successo dell'edizione dello scorso anno, l’Agenzia Formativa dell’I.S.I.S. “Il Pontormo”, con la collaborazione di personale interno ed esterno, ha organizzato per gli studenti delle classi quarte e quinte un corso di preparazione ai test di ammissione universitari per la facoltà di Medicina e Chirurgia e per le facoltà delle Professioni Sanitarie.

Il corso ha lo scopo di favorire una seria e specifica preparazione al test di ingresso attraverso il ripasso degli argomenti di materie scientifiche e l’esercizio del ragionamento logico-matematico, l’acquisizione di abilità nella risoluzione dei test a risposta multipla e la capacità di gestire le prove a tempo.

Il corso, della durata di 30 ore, sarà svolto presso la sede centrale dell’I.S.I.S. “Il Pontormo”, con il supporto di docenti esperti di ambito scientifico e la preziosa collaborazione di ALPHA TEST.

Consci delle difficoltà di accesso a tali professioni, cruciali per la società civile, l'obiettivo del Liceo è quello di fornire ai propri studenti un supporto concreto ed attuale al loro futuro, in un contesto conosciuto ed ad un costo contenuto. Su richiesta e in subordine, saranno accolti studenti anche degli altri istituti scolastici limitrofi.

Fonte: ISIS "Il Pontormo"