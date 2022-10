Aspettando CastelloFobia in biblioteca e alla Scuola di Musica

Musiche e storie di paura “Aspettando CastelloFobia”, tra la Biblioteca Comunale “Vallesiana” e la Scuola di Musica. La ricorrenza di Halloween si avvicina e già in questi giorni si comincia a entrare nel clima della festa, in stile “horror”. Il primo appuntamento è in programma domani pomeriggio alla Biblioteca “Vallesiana” (ore 17.00) con “Una nonna per Vlad”, speciale racconto per bambini dai 6 ai 10 anni a cura di Luisa Carretti tratto dal suo libro “Che paura anche se…”, trentun storie per trentun sere da brivido. Una serata accompagnata da uno “spaventoso” laboratorio creativo per inventare “ricette mostruose” che possano saziare il famigerato vampiro affamato, vero protagonista della storia.



A seguire, domenica 30 ottobre (ore 18.00) appuntamento alla Scuola di Musica per una festa di Halloween dedicata a tutti i bambini. “Musiche e storie di paura” è il titolo di questa serata, a ingresso libero e gratuito, promossa dalla Scuola, che da ottobre ha iniziato i nuovi corsi e sta portanto avanti numerosi progetti nelle scuole di ogni ordine e grado. Tra questi, ricordiamo a novembre il progetto “Risvegli”, che vedrà coinvolte due classi delle scuole medie e cinquanta ragazzi, i quali per tre anni saranno impegnati nello studio (in orario scolastico) di alcuni strumenti musicali come il violoncello, la tromba, il corno, il trombone, il sassofono, il clarinetto, la batteria.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa