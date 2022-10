Bagnai (MnC-Cdx) all'amministrazione: "Sia sensibile all'interlocuzione col Governo"

Il gruppo consiliare MONTELUPO NEL CUORE-CENTRO DESTRA PER MONTELUPO ,ritiene che nel superiore interesse dei cittadini e dei loro bisogni da soddisfare, l’interlocuzione istituzionale dell’Amministrazione comunale con il nuovo Governo , nonostante esprima un indirizzo politico diverso da quello della maggioranza di governo locale debba essere il più proficuo possibile , e da parte nostra suggeriamo un metodo di lavoro , non certamente una condivisione di merito del neonato esecutivo .

Ci sono problematiche aperte su importanti temi infrastrutturali come la realizzazione del nuovo ponte di collegamento con Capraia e Limite , c’è il tema relativo alla ristrutturazione della Villa Medicea nel quadro dell’auspicata realizzazione del sito dedicato degli Uffizi diffusi, ci sono nodi da sciogliere relativi al miglioramento della viabilità , a cominciare dal presidio della superstrada FI-PI-LI e ai rapporti con ANAS, c’è la problematica annosa dello scalo ferroviario non solo impresenziato , ma anche sostanzialmente abbandonato e non in grado attualmente di garantire servizi adeguati alle esigenze di un’utenza numericamente notevole .

Riteniamo che il perseguimento del bene comune come esigenza imprescindibile di chi gestisce la cosa pubblica a livello locale presupponga l’utilizzo di ogni strumento utile e auspichiamo dunque che per qualsiasi iniziativa rilevante che possa proficuamente accendere i riflettori del governo Meloni su Montelupo non si continui a far ricorso soltanto agli inviti agli eletti al parlamento o in consiglio regionale espressi esclusivamente dal PD , ma si coinvolgano anche ministri e sottosegretari

Daniele Bagnai, Montelupo nel Cuore-Centrodestra per Montelupo