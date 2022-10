Cantieri nelle scuole: aule a Empoli, lavori alla piscina di Castelfiorentino e una palestraa Fucecchio

La Città Metropolitana di Firenze ha messo a bilancio "120 milioni di euro per le opere fatte nel 2022, quelle in previsione, i nuovi istituti e gli interventi antisismici e antincendio che stiamo eseguendo ovunque".

Massimo Fratini, consigliere metropolitano con la delega all'Edilizia scolastica e capogruppo del Pd, ha illustrato all'Assemblea di Palazzo Medici Riccardi l'attività condotta in materia. 17 sono gli interventi fatti per l'inizio del nuovo anno scolastico: 13 nel comune di Firenze, tra cui il liceo Castelnuovo, il Pascoli, il Leon Battista Alberti, e quattro nel territorio metropolitano.

A Empoli per l'anno scolastico 2022-2023 verranno create 2 nuove aule per il Pontormo e altrettante per il Ferraris, mentre per la struttura di via Fabiani del Virgilio i lavori andranno a recuperare due aule. Solo su Empoli i cantieri riguardano 120mila euro.

I cantieri in essere per Empoli riguardano il nuovo edificio per il polo scolastico da 7,7 milioni di euro, mentre su Castelfiorentino l'adeguamento sismico della piscina dell'Enriques vale quasi 2 milioni di euro.

Tra le prossime aperture i cantieri per l'adeguamento sismico del Fermi di Empoli, da 6,88 milioni di euro, l'adeguamento antincendio per la piscina dell'Enriquez di Castelfiorentino da 1,4 milioni di euro e infine la nuova palestra a servizio del Checchi di Fucecchio da 1,4 milioni di euro.

Grazie agli interventi si sono prevenute "possibili occupazioni, quelle che tutti gli anni fanno i ragazzi per le carenze strutturali o la manutenzione delle scuole".

Grande l'impegno della Metrocittà per le strutture sportive annesse alle scuole, soprattutto nei comuni limitrofi, con investimenti nell'edilizia scolastica sportiva.

Avanti, inoltre, con la progettazione dei pannelli solari nelle scuole.