Niente da fare per Montespertoli, la Città Italiana del Vino sarà Menfi

Sarà Menfi la Città Italiana del Vino del 2023. Il comune in provincia di Agrigento, in Sicilia, sarà insignito del titolo per i prossimi dodici mesi. Nella volata finale ha battuto anche la toscana Montespertoli.

La commissione giudicatrice ha esaminato la candidatura dell'amministrazione guidata da Alessio Mugnaini e anche quella di Canelli, in provincia di Asti, in Piemonte. Ha poi virato su Menfi, comune siciliano a alta vocazione vinicola.

La città siciliana succede a Duino Aurisina (Trieste, Friuli Venezia Giulia), il passaggio di consegne avverrà proprio presso il Comune giuliano nel corso dell'Assemblea nazionale che si terrà domenica 20 novembre.

Menfi si è imposto sulle altre candidature in quanto - scrive la Commissione - "propone iniziative che spaziano molto nei vari ambiti della cultura del vino. La cerimonia di apertura proposta ha un respiro internazionale con il coinvolgimento di Cipro, Grecia, Croazia e Libano grazie anche alla presenza di Iter Vitis Itinerario culturale europeo della vite e del vino con sede a Sambuca di Sicilia. Le iniziative proposte hanno tutte un impatto culturale assegnando alla parte enologica più un'attitudine formativa ed educativa e di ricerca. Inoltre, si punta molto sullo sguardo oltre confine, con riferimento ad azioni inclusive e di scambio culturale, anche attraverso l'Itinerario Culturale Europeo Iter Vitis, ha mostrato l'apertura all'area mediterranea".