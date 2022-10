Cuba incontra Pontedera, una delegazione dell'isola in città

Nei giorni scorsi, nell’ambito di un progetto per il potenziamento delle case della cultura cubane, finanziato dall’Agenzia italiana di cooperazione e gestito dall'Ong Arcs, una delegazione del Ministero della Cultura cubano (7 delegati e un traduttore) ha visitato la città di Pontedera. La visita si è concentrata sullo scambio di buone pratiche in ambito culturale, focalizzandosi sull'importanza della relazione tra le istituzioni culturali, le associazioni e l'Amministrazione Comunale.

La delegazione, interamente al femminile, ha avuto la possibilità di visitare il Centrum Sete Sois Sete Luas, il Museo Piaggio, il Circolo di Cultura Cinematografica Agorà, il Palp – Palazzo Pretorio e il Teatro Era, per poi concludere il giro con un incontro al Circolo Arci Il Botteghino.

In ogni incontro il gruppo ha avuto la possibilità di fare domande, approfondire questioni e confrontarsi su come la cultura possa creare sviluppo e migliorare le condizioni di vita delle persone, proprio a partire dai territori e dalle comunità. "Ancora una volta la nostra città si apre agli scenari internazionali e viene riconosciuta come esperienza di valore in ambito socio-culturale - ha detto l'assessora comunale alla cooperazione Carla Cocilova - lo scambio e il confronto sono sempre occasione di crescita reciproca e la creazione di relazioni internazionali è un valore che dobbiamo sempre più considerare patrimonio della nostra comunità".