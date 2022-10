Emigrato in Canada, a 99 anni torna a far visita alla sua Capannori

Il presidente della Provincia di Lucca e sindaco di Capannori Luca Menesini ha ricevuto oggi, giovedì 27 ottobre, Armando Franchi, 99enne emigrato in Canada che è tornato in questi giorni a Capannori dove ha ancora alcuni parenti, mentre altri familiari risiedono in Garfagnana.

Ad accogliere l’emigrante della provincia di Lucca anche Ilaria Del Bianco, presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo ed Ave Marchi, presidente della Fondazione Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione lucchese che ha sede a Palazzo Ducale.

Franchi, con invidiabile lucidità, ha raccontato brevemente ai rappresentanti istituzionali la sua storia personale. Nativo di Vagli di Sopra, ha vissuto in alta Garfagnana fino alla soglia dei trent’anni ma rifiutò di far parte della squadra di lavoratori che avrebbe costruito la diga di Vagli perché sapeva che sarebbe stato un lavoro a termine.

Emigrato in Canada, attualmente vive a Toronto; ha lavorato per un paio di anni come ferroviere, poi in una miniera d’oro facendo tutta la trafila, da semplice operaio fino alle cariche dirigenziali della società estrattiva per cui era stato assunto molti anni prima. Negli anni ‘70 fu scelto tra i pochi della sua azienda a salutare la Regina Elisabetta nella sua visita ufficiale in Canada. Torna in Lucchesia a salutare familiari e parenti con una certa regolarità.

Fonte: Provincia di Lucca - Ufficio stampa