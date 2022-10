Grave incidente a Terricciola, interviene Pegaso

Oggi, giovedì 27 ottobre, verso le 12 si è verificato un grave incidente in provincia di Pisa. In via Volterrana a Terricciola un'auto è finita fuori strada e si è ribaltata, per motivi ancora da chiarire. All'interno era presente una persona, rimasta incastrata e ferita.

Sul posto, oltre ai soccorsi e ai carabinieri con la municipale, sono intervenuti i vigili del fuoco di Cascina. Hanno liberato la persona ferita e l'hanno affidata ai sanitari.

L'uomo infortunato è stato poi trasportato con l’elicottero Pegaso all'Ospedale di Pisa.