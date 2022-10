Il disegnatore del Signore degli Anelli e l'artista grafico del videogame Final Fantasy visitano gli Uffizi

Ted Nasmith, l'illustratore dei capolavori di Tolkien (Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit, il Silmarillion), e Yoshitaka Amano, l'artista grafico della celeberrima serie di videogame Final Fantasy, in visita alla Galleria degli Uffizi. I due disegnatori, ospiti d'onore dell'edizione 2022 di Lucca Comics&Games (il primo ne ha anche realizzato il poster), si sono avventurati questo pomeriggio alla scoperta dei capolavori del celebre museo fiorentino. Intanto, sabato 29 ci sarà la full immersion nel variopinto mondo di Lucca Comics&Games del direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt: con il sindaco di Lucca Mario Pardini, la presidente di Lucca Crea Francesca Fazzi e il direttore generale di Lucca Comics&Games Emanuele Vietina sarà alle 12,30 in Palazzo Ducale per presentare l'iniziativa realizzata quest'anno nell'ambito dell'accordo pluriennale tra il museo e la manifestazione; quindi, nel pomeriggio, parteciperà ad un dibattito dedicato al mondo dei comics e la sera sarà ospite della cerimonia di premiazione del festival nel Teatro del Giglio.

Fonte: Ufficio Stampa Gallerie degli Uffizi