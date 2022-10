In casa con la cocaina e 25mila euro: arrestato dai carabinieri di Poggibonsi

Arrestato dai carabinieri di Poggibonsi in flagranza di reato di un operaio 33enne dimorante nella valdelsa fiorentina. Nei giorni scorsi l’uomo è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina, già divisa in dosi, minuziosamente confezionato e pronto alla vendita.

In casa sono stati trovati altri 30 grammi circa di cocaina, un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Nel comodino della camera da letto, inoltre, sono stati trovati 25.000 euro in banconote di vario taglio, probabilmente frutto della relativa attività di spaccio.

Per tali motivi l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per pregresse vicende, è stato arrestato e nei giorni successivi il G.I.P. presso il Tribunale di Firenze, con rito direttissimo, ha convalidato l’operato dei Carabinieri disponendo gli arresti domiciliari per il presunto spacciatore.