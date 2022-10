In ricordo dei defunti, le messe nei cimiteri di Empoli e Fontanella

In occasione della festività di Ognissanti di Martedì 1 Novembre e del giorno che la Chiesa dedica alla commemorazione dei fedeli defunti, Mercoledì 2 Novembre, la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli ha previsto delle cerimonie religiose nei Cimiteri da essa gestiti.

In particolare nel Cimitero di Empoli, Martedì 1 Novembre verrà celebrata una Santa Messa alle ore 10,30, mentre il giorno successivo, Mercoledì 2 Novembre alle ore 15,00 si terrà la Santa Messa seguita dalla Solenne Benedizione dei Defunti.

Al Cimitero di Fontanella i riti religiosi avranno luogo nel pomeriggio di Martedì 1 Novembre alle ore 16,00 con la Preghiera e la Solenne Benedizione dei Defunti.

La Misericordia, per favorire il raggiungimento dei luoghi delle cerimonie per quanti non possano farlo con mezzi propri, mette a disposizione un Servizio di trasporto gratuito di cui sarà possibile usufruire tramite prenotazione allo 0571/7255.

La Venerabile Arciconfraternita della Misericordia rivolge infine un invito a tutti i Confratelli a partecipare con la veste storica alle celebrazioni in programma a Empoli, Mercoledì 2 Novembre, con ritrovo al Cimitero alle ore 14.45.

Fonte: Misericordia di Empoli