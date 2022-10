Lampioni spenti alcune ore, il 52% dei lettori approva la misura

Finisce quasi in parità il sondaggio della scorsa settimana di gonews.it dove abbiamo chiesto ai nostri lettori se erano d'accordo con il 'razionamento' dei lampioni in notturna, provvedimento lanciato a Firenze e che ha avuto seguito anche alle nostre zone (a Fucecchio un lampione su 2 sarà funzionante per ridurre l'energia).

Il 52% circa dei lettori ha affermato che la misura è giusta perché il caro energia è divenuto insostenibile. Il restante 48% dei lettori ha affermato che la sicurezza di notte è prioritaria e che quindi i lampioni dovrebbero rimanere accesi tutti e tutta la notte.

Nel frattempo un nuovo sondaggio è partito sulla colonna di destra, si parla della proposta di legge della Lega di innalzare il tetto del contante a 10mila euro.