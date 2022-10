Lavori sulle strade a Fucecchio dopo gli scavi per la fibra

Sono in corso in questi giorni a Fucecchio i lavori per il ripristino delle strade, a seguito degli scavi realizzati per il passaggio dell'infrastruttura della fibra ottica che porterà una connessione internet più veloce su tutto il territorio.

Dopo la posa dei cavidotti, da parte dei tecnici incaricati dall'azienda Fibercop, infatti, le strade erano state sistemate momentaneamente con riempimento di cemento cellulare, come previsto dal Decreto Scavi. Il Comune di Fucecchio, durante i sopralluoghi sul territorio, ha chiesto alle ditte alcuni interventi suppletivi per apportare ulteriori migliorie.

Adesso invece, conclusa la posa dell'infrastruttura, le ditte incaricate da Fibercop stanno provvedendo alla scarificazione del manto stradale e al ripristino con nuovo asfalto. Si passa quindi da una prima fase dell'intervento ad una situazione definitiva che riporterà le strade nelle condizioni originarie.

Tutto questo avviene dopo che si sono svolte varie riunioni tra gli uffici tecnici comunali e le aziende che eseguono gli scavi per concordare tempi e modalità in modo da contenere i disagi per i cittadini.

Gli interventi in questi giorni sono in corso nella zona est del capoluogo, lungo via Giordano e sulle strade limitrofe, ma nei prossimi giorni proseguiranno su tutte le vie interessate dal passaggio della fibra ottica.

“Non si tratta di lavori appaltati dal Comune - precisa il sindaco Alessio Spinelli – ma di interventi che l'amministrazione ha autorizzato per consentire di incrementare e migliorare un servizio, quello della connessione internet, che avrà una ricaduta positiva su tutta la collettività, sia sui cittadini che sulle aziende che operano sul territorio comunale. Ovviamente quando abbiamo concesso il nulla osta ai lavori abbiamo anche preteso che le strade, a conclusione dell'intervento, tornassero in buone condizioni. Anzi, a tal proposito, invito i cittadini che si trovassero in situazione di disagio a causa di questi lavori a contattare il numero telefonico del Comune di Fucecchio dedicato alle segnalazioni 0571.268.268 oppure a scrivere alla mail segnalazioni@comune.fucecchio.fi.it”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa