Morte di Luana, patteggiamento per titolari con risarcimento milionario

Nel processo per la morte di Luana D'Orazio, inghiottita da un macchinario tessile a Oste di Montemurlo, il gup Francesca Scarlatti ha accolto il patteggiamento stabilito tra accusa e legali di 2 dei tre imputati, ossia la titolare della ditta Luana Coppini e il marito Daniele Faggi, titolare di fatto. Per lei 2 anni di reclusione, per lui 1 anno e 6 mesi, entrambi con la condizionale. La 22enne morì in un orditoio il 3 maggio 2021. Al patteggiamento della pena la condizione dell'effettivo pagamento di un risarcimento di un milione di euro. Il manutentore Mario Cusimano affronterà il processo, sempre su decisione del giudice, per omicidio colposo e rimozione dolosa di cautele antinfortunistiche. La madre della vittima, Emma Marrazzo, ha commentato: "Speravo in una pena più giusta".