Palazzina crolla a Lucca: un decesso, grave donna incinta

A Torre, in via per Camaiore a Lucca, nei pressi del Centro Commerciale Valfreddana, una palazzina è esplosa. Una donna incinta è stata estratta viva dalle macerie, una persona è morta, mentre altre due persone risultano disperse. Due camionisti sono stati coinvolti mentre passavano al momento dell'esplosione.

Sul posto vigili del fuoco di Lucca, polizia e sanitari inviati dal 118. Non sono note le cause dell'esplosione, pare che una fuga di gas abbia causato lo scoppio. L'edificio è composto da due piani, suddiviso in due appartamenti. Sul posto anche le unità cinofile e le squadre Usar per il recupero delle persone.

Aggiornamento ore 17, un decesso e un disperso. Grave 26enne incinta

Da quanto si apprende due sono i nuclei familiari coinvolti dallo scoppio dell'edificio. Sarebbe in gravi condizioni la donna incinta di oltre 7 mesi, una giovane di 26 anni, trasportata all'ospedale Cisanello di Pisa e per la quale i sanitari starebbero procedendo con il parto cesareo. Non è rimasto coinvolto nell'esplosione il compagno che si starebbe dirigendo in ospedale.

L'altro nucleo familiare è composto da tre persone, madre, padre e figlia di 17 anni. La madre, una donna di circa 55 anni, è deceduta nell'esplosione mentre sono in corso le ricerche del padre. L'uomo, di 60 anni, risulta al momento disperso mentre la figlia non si sarebbe trovata sul posto al momento del crollo e dunque non sarebbe rimasta coinvolta.

I due camionisti, colpiti dall'esplosione mentre stavano transitando davanti alla palazzina, sono stati ricoverati in ospedale e non sarebbero in gravi condizioni di salute.

