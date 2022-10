Poggibonsi approva un Piano di opere pubbliche da oltre 14 milioni di euro

Ammonta ad oltre 14milioni di euro il complesso di investimenti per l’anno 2022 presenti nel Piano triennale dei lavori pubblici. Il Consiglio Comunale di ieri, 26 ottobre, ha discusso le modifiche al Piano contestualmente alle variazioni di Bilancio. “Abbiamo aggiornato e implementato il Piano introducendo due nuove opere e rimodulando i costi dei progetti finanziati sul PNRR in virtù delle risorse governative messe a disposizione come risposta all’aumento delle materie prime – spiega il sindaco David Bussagli – Ci apprestiamo a concretizzare, con la gradualità necessaria, un Piano di opere importate, frutto di un costante lavoro di progettazione e di programmazione che guarda al futuro della nostra città e che Un lavoro che già dalle prossime settimane si tradurrà in cantieri”.



Entrando nel dettaglio due sono le nuove opere introdotte, ovvero la manutenzione straordinaria di una porzione del tetto del cimitero comunale (370.000 euro) e il secondo lotto dell’efficientamento energetico della pubblica illuminazione (progetto da 1.890.000 euro).



Per quanto riguarda le opere finanziate sul PNRR, queste sono state rifinanziate con un aumento del 10% del valore del contributo e con una conseguente rimodulazione dei costi che sono: nuovo parcheggio in via della Pace (192.000 euro), secondo lotto dell’adeguamento della Leonardo da Vinci (851.500 euro), riqualificazione dell’area di sosta ex Ferrovie dello Stato (770.000 euro), riqualificazione di via Gallurì, piazzetta Amendola e parte di via Frilli (1.254.000 euro), riqualificazione di piazza Grazzini (258.500 euro), percorso ciclo pedonale da Romituzzo al presidio di Campostaggia (1.023.000 euro), riqualificazione del condominio solidale di via Trento (951.500), secondo lotto dell’efficientmento energetico del palazzo comunale di via Volta (143.000 euro), efficientamento energetico del cinema teatro politeama (580.000 euro). Complessivamente si tratta di poco meno di 600mila euro di risorse aggiuntive, frutto del Decreto Aiuti del Governo.



Completano il piano annuale dei lavori altri interventi già presenti e che restano invariati come l’adeguamento della scuola Pieraccini (3.450.000 euro) e delle scuole del Borgaccio (1.280.000 euro), le opere di urbanizzazione via scuola di via Aldo Moro (700.000 euro), interventi di manutenzione piani viabili (220.000 euro) e altre opere di minore entità relative a manutenzione di scuole, edifici, impianti sportiti, parchi e giardini. Complessivamente un piano annuale di 14,334,444 euro.



“Un complesso di risorse con cui andiamo avanti su operazioni di edilizia scolastica, efficientamento, rigenerazione urbana – dice il sindaco – Linee di intervento sempre prioritarie e che si confermano tali anche su altri piani e livelli progettuali su cui stiamo lavorando e su cui l’accesso ai finanziamenti ci consentirà di tradurre in opere e servizi per la città ulteriori risorse”.



Le variazioni al Bilancio di previsione sono state approvate con i voti positivi di Partito Democratico, PoggibonSi Può, Vivacittà, Avanti Poggibonsi e con l’astensione dei gruppi Lega Salvini premier e Poggibonsi Nuova.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa