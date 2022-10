"Post con bestemmia", FdI chiede le dimissioni del capogruppo di Sinistra Progetto Comune al Q4

Polemica a Firenze dopo il post del capogruppo di Sinistra Progetto Comune al Quartiere 4 di Firenze, Filippo Zolesi, che commentando il nuovo nome del Ministero dell'istruzione avrebbe scritto una bestemmia. A lanciare l'accusa è FdI, che chiede anche le dimissioni del consigliere. Questa la nota firmata dal capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano Francesco Torselli e il consigliere regionale FdI Gabriele Veneri, il capogruppo FdI a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi, il capogruppo FdI al Quartiere 4 Leonardo Masi e il coordinatore cittadino del partito di Giorgia Meloni Jacopo Cellai.

“Il capogruppo di Sinistra Progetto Comune al Quartiere 4 di Firenze, Filippo Zolesi, deve immediatamente dimettersi dal Consiglio di Quartiere dopo la “brillante idea“ di commentare sul suo profilo Facebook il nuovo nome del Ministero dell’istruzione con una volgare e squallida bestemmia. Se Zolesi si interroga sul motivo per il quale abbiamo voluto inserire la parola “merito” nel nome del dicastero, è proprio per evitare che personaggi come lui finiscano ad insegnare a dei giovani! Uno che si lascia andare a certi commenti, infatti, di meriti ne ha ben pochi. Inoltre, il capogruppo di Sinistra Progetto Comune è evidentemente indegno di sedere in un organo rappresentativo della città di Firenze. Quella del consigliere Zolesi non è politica, le sue sono solo affermazioni volgari e offensive. Con quale coraggio un soggetto del genere può mettere in dubbio l’operato di un Governo? Se Zolesi storce il naso di fronte al nuovo nome del Ministero dell’Istruzione e Merito, noi gli ricordiamo volentieri che sicuramente lui non è un campione di merito.

Il nostro gruppo ha chiesto nella Quinta Commissione del Consiglio regionale di fare un atto per sospendere il Prof. Zolesi dall’incarico. Chiediamo inoltre al Presidente dell’Istituto in cui insegna se ritiene se un soggetto del genere sia ancora degno di insegnare ai nostri ragazzi. Ludovico Arte si è immediatamente prodigato a prendere le distanze dalla presunta "scuola del merito", ci auguriamo che prenda quanto prima le distanze e provvedimenti nei confronti del suo Professore bestemmiatore”