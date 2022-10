Rigassificatore Piombino, la Cisl è favorevole per i 3 anni al porto

La Cisl Toscana, insieme alle Unioni territoriali Cisl di Livorno e Grosseto, esprime parere favorevole all’istallazione della nave FSRU Golar Tundra all’interno del porto di Piombino, alle condizioni espresse nell’Ordinanza commissariale 140 del 25/10/2022 e nella Delibera della giunta regionale toscana 1210/2022.

Il consenso alla realizzazione del rigassificatore è espresso in un dettagliato documento sottoscritto dalle tre strutture sindacali, alla luce di una serie di considerazioni e premesse.

La valutazione Cisl prende spunto e ricorda i paletti indicati unitariamente con Cgil e Uil di Livorno e Grosseto ovvero che il giudizio dovesse arrivare “sulla scorta di un’attenta analisi” “e non sulla base di pregiudizi ideologici o di informazioni approssimative”; che “l’interesse generale dovesse essere ritenuto prevalente sugli interessi particolari, ovviamente garantendo sicurezza e tutela ambientale”; “che nella valutazione non si potesse prescindere dall’emergenza nazionale” sull’energia; che “dovessero essere previste e concordate adeguate compensazioni.”

Alla luce di queste premesse, il giudizio favorevole della Cisl arriva considerando in particolare due aspetti: da un lato l’importanza, a livello nazionale, che la realizzazione dell’impianto ha per affrontare l’emergenza energetica, con tutte le sue deleterie conseguenze sulle famiglie, sulle imprese e sulla società italiana; e dall’altro le garanzie, verificate da molti e autorevoli soggetti all’interno del procedimento amministrativo di autorizzazione, per la sicurezza, la tutela ambientale e l’impatto sull’economia portuale.

