Scopri Santa Croce, un progetto speciale per i fiorentini. Visite gratuite e attività per famiglie

Santa Croce è un luogo profondamente simbolico che appartiene al patrimonio identitario della città, a tutti deve essere data l’opportunità di conoscerlo. Per questo l’Opera di Santa Croce e la Fondazione CR Firenze hanno scelto, insieme, di lanciare il progetto Scopri Santa Croce, pensato specificatamente per condividere, con la comunità locale e con tutti coloro che sono più vicini al complesso monumentale, storie e segreti di un patrimonio che da secoli attrae visitatori da tutto il mondo.

Il progetto è stato presentato presentato questa mattina da Cristina Acidini, Presidente dell’Opera di Santa Croce e da Gabriele Gori, Direttore Generale della Fondazione CR Firenze .

“Scopri Santa Croce nasce dalla volontà dell’Opera di far conoscere e condividere con i fiorentini, che sono poi sono i visitatori più prossimi, tutta la ricchezza rappresentata dal patrimonio spirituale, artistico e storico di Santa Croce - mette in evidenza Cristina Acidini - Il complesso monumentale ha un valore identitario profondo per la comunità locale e questo progetto vuole rafforzare ulteriormente il legame con la città e con il territorio in un momento storico difficile, in cui la riscoperta dei valori di bellezza e spiritualità custoditi in Santa Croce possono essere di sostegno per tutti. Esprimiamo dunque sincera gratitudine alla Fondazione CR Firenze - conclude - che ancora una volta, con grande attenzione e sensibilità, ha scelto di affiancarci nella realizzazione di un nuovo progetto”.

“Santa Croce è uno dei luoghi simbolo di Firenze - afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze - un patrimonio che appartiene alla città e che ne ha segnato profondamente l’anima. La Fondazione CR Firenze ha nel suo Statuto la valorizzazione dell’identità delle comunità e del territorio, per cui sostiene progetti che contribuiscano alla diffusione e mediazione dei luoghi della cultura fiorentini che sono un’eccellenza mondiale. È una grande responsabilità per noi affiancare le grandi Istituzioni culturali della città affinché le future generazioni possano conoscere un pezzo importante della loro storia cosicché da adulti ne diventino a loro volta attenti custodi. Il progetto ‘Scopri Santa Croce’ intende promuovere la riscoperta del complesso monumentale da parte dei fiorentini che, come accade spesso, sono assuefatti alla bellezza che gli circonda. Speriamo che possa essere un’occasione soprattutto per le famiglie e i bambini per conoscere un pezzo importante della nostra storia”.

È un infinito racconto quello che vede protagonista il complesso monumentale e che verrà narrato attraverso questo progetto speciale che comprende 52 visite guidate gratuite, svolte per lo più nei fine settimana e nei giorni di festa, in programma dal 1° novembre 2022 alla primavera 2023. Le visite – come ha spiegato Donata Grossoni, responsabile del servizio valorizzazione dell’Opera - saranno dedicate alternativamente a una varietà di temi e percorsi per approfondire i tanti e diversi aspetti che compongono, come in un puzzle, la ricchissima identità di Santa Croce, basilica francescana, luogo di spiritualità e arte, tempio dedicato a coloro che hanno reso grande l’Italia.

Il progetto, messo a punto dallo staff dell’Opera, si completa con alcune attività dedicate alle famiglie e ai bambini come la Caccia al tesoro, Disegna il tuo nome, che parte dagli stemmi delle grandi famiglie, e Inventa un monumento, che richiama ai memoriali dedicati ai grandi personaggi.

Scopri Santa Croce è parte integrante della nuova strategia di valorizzazione, accoglienza e gestione del complesso monumentale: l’Opera punta a mettere in evidenza l’unitarietà e l’unicità del complesso monumentale e mira al superamento di forme di fruizione caratteristiche del turismo veloce, quel “mordi e fuggi” che limita all’incontro superficiale con i luoghi. Per questo l’Opera, sotto la guida del segretario generale Stefano Filipponi, ha creato uno specifico gruppo di lavoro impegnato a sviluppare sinergie tra gli aspetti della ricerca e della conservazione e quelli della comunicazione e della divulgazione.

Ogni visita sarà dunque un’esperienza unica, un’occasione per recarsi per la prima volta oppure per tornare in Santa Croce. Il programma per i mesi di novembre, dicembre e gennaio presenta 16 temi diversi e comprende 26 visite. Da domani, 28 ottobre, sarà disponibile per le prenotazioni sul sito www.santacroceopera.it

Santi e devoti a Santa Croce

1 novembre, 30 dicembre, 7 gennaio

Santa Croce e l’Arno

4 novembre

All’Alba in Santa Croce

5 e 12 novembre

La potenza delle immagini: il messaggio di Francesco

13 novembre

I Grandi a Santa Croce

19 novembre, 9 dicembre, 3 gennaio

Santa Croce in Rosa

20 novembre

Bronzino e il suo Tempo

23 novembre

Usi e costumi, un tuffo nel nostro passato

26 novembre

Ricchezza e povertà, banchieri e santi

27 novembre

Dall’Avvento ai Magi, il Natale in Santa Croce

3 e 18 dicembre, 6 gennaio

Grandi capolavori, grandi mecenati

4 dicembre, 2 e 5 gennaio

La Vergine nell’arte

8 dicembre

Animali e creature fantastiche a Santa Croce

10 dicembre, 4 gennaio

Donatello, alla ricerca dell’Uomo

17 dicembre

Storie di viaggi e viaggiatori a Santa Croce

28 dicembre

Scienza e scienziati in Santa Croce

29 dicembre

Fonte: Ufficio Stampa Opera di Santa Croce