Si sposta in Santa Rosa la Continuità Assistenziale di Oltrarno

Si sposta nel presidio di Santa Rosa il servizio di continuità assistenziale Oltrarno che aveva sede in zona San Frediano. L’ultimo turno in Oltrarno sarà oggi giovedì 27 ottobre (20-8.00) e già da domani venerdì 28 (alle 20) il servizio sarà attivo in Santa Rosa. La postazione sarà accessibile al piano terra della struttura, previo contatto con il Numero Unico della Continuità Assistenziale 0573-454545 negli orari di attività. Il servizio si attiva telefonando al numero unico nei giorni feriali dalle 20 alle 8 del giorno successivo; nel fine settimana dalle 8 del sabato fino alle 8 del lunedì; nelle festività infrasettimanali dalle 10 del giorno prefestivo fino alle 8 del primo giorno feriale.

Con il trasferimento presso il presidio Santa Rosa, gli utenti potranno usufruire di una struttura che diventerà Casa della Comunità Hub, in un’ottica di lavoro multidisciplinare che coinvolgerà medici di medicina generale, specialisti, infermieri e assistenti sociali.

Il servizio di continuità assistenziale è finalizzato a fornire assistenza medica di primo livello a tutta la popolazione, in situazioni che presentano caratteristiche di non differibilità, ovvero quando il paziente non può attendere il rientro in servizio del medico curante senza danno o rischio per la propria salute (ore notturne o nei giorni festivi o prefestivi).

Nei casi di urgenza/emergenza dovrà essere attivato lo specifico servizio di emergenza 112.

Fonte: Ausl Toscana Centro