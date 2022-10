Tramvia, domani notte cambia il cantiere in piazza San Marco e scatta la chiusura di via Cavour

Inizieranno domani sera le operazioni per la modifica del cantiere della tramvia in piazza San Marco e per la chiusura del primo tratto di via Cavour. Entrano quindi nel vivo le lavorazioni della macrofase 1.1 della durata prevista di 85 giorni. I provvedimenti scatteranno dalle 22 in modo da arrivare all’assetto definitivo prima dell’avvio del servizio del trasporto pubblico.

In dettaglio in piazza San Marco sarà modificato il cantiere attuale con la riapertura di una corsia da via La Pira in direzione di via Arazzieri sulla porzione ripavimentata. Contestualmente il cantiere andrà occupare tutta la restante parte della piazza lato basilica con la chiusura dell’attuale corsia da via Cavour verso via La Pira.

Per quanto riguarda via Cavour, si tratta del primo cantiere in via Cavour che interessa il tratto da via via Micheli a piazza San Marco dove sarà eseguito il rifacimento dei sottoservizi e, a seguire, la realizzazione della sede tranviaria. La strada sarà comunque chiusa da viale Matteotti con accesso consentito agli autorizzati (divieto per i mezzi superiori ai 35 quintali). I lavori in corrispondenza dell’incrocio di via Salvestrina-via Micheli saranno eseguiti in due fasi con divieti di sosta e restringimenti di carreggiata in modo da garantire comunque il transito agli autorizzati (da via Salvestrina in direzione di via Micheli). Anche via della Dogana sarà chiusa con accesso garantito ai passi carrabili. Le due fermate dei bus turistici attualmente in funzione in via della Dogana saranno spostate in piazza Savonarola. Si tratta di punti di salita e discesa dei turisti dove è esclusa la sosta dei mezzi. Per consentire il collegamento tra i viali e San Marco sarà revocata la corsia preferenziale di via La Marmora-La Pira, fermo restando la conferma della disciplina ZTL (settori A e B).

Trasporto pubblico

Con questa nuova fase dei lavori da inizio servizio di sabato 29 ottobre scatterà una ulteriore serie di modifiche del trasporto pubblico legata alla soppressione delle attuali fermate su via Cavour e del capolinea di via La Pira.

In dettaglio con la chiusura di via Cavour, sarà soppressa la fermata Arazzieri tra piazza San Marco e via della Dogana) e di conseguenza le linee 1, 11, 17, 20, 52, C1 in ingresso al centro si fermeranno alla nuova fermata “La Pira San Marco” tra via della Dogana e la pizza (collocata nella via parallela a 150 metri circa e 2 minuti a piedi). Prevista anche la soppressione delle fermate Cavour Sant’Anna e Cavour Salvestrina. Le linee 1 e C1 transiteranno quindi da via La Marmora. La fermata utile più vicina è “La Marmora” situata in via La Marmora fra via Venezia e via Micheli.

Il nuovo assetto della cantierizzazione comporterà anche le modifiche degli itinerari delle linee 7, 10 e 25 che non transiteranno più da piazza San Marco. In particolare:

Linea 7

La linea 7 diretta alla stazione di Santa Maria Novella verrà instradata su via Nazionale. Quindi per chi viene da Fiesole, in direzione Santa Maria Novella, e vuole raggiungere piazza di San Marco, potrà prendere la linea 1 alle fermate di interscambio “Pascoli Mafalda di Savoia” (in via Pascoli) o “Don Minzoni Pascoli” (in via Don Minzoni). Per chi invece, da piazza San Marco, vuole andare a Fiesole, è possibile servirsi delle linee 1, C1 dalla fermata “La Pira” fino alla fermata “Don Minzoni Libertà” e da lì prendere la linea 7.

Linea 10

Viene soppresso il capolinea “La Pira”. Il capolinea si sposta in piazza della Libertà alla nuova fermata “Libertà” (situata fra via Lorenzo il Magnifico e viale Lavagnini). Da Settignano per raggiungere piazza di San Marco sarà necessario l’interscambio con le linee 11, 17, 20 alla fermata “Fra’ Bartolommeo Matteotti” (in via Fra’ Bartolommeo), invece per raggiungere la stazione Santa Maria Novella si potranno prendere le linee 11 e 17 dalla stessa fermata. Se da piazza San Marco si vuole raggiungere Settignano, sarà possibile prendere le linee 11, 17 e 20 dalla fermata “La Pira” e poi fare uno scambio con il 10 alla fermata “Savonarola Giacomini”. Se invece si parte dalla Stazione SMN è possibile prendere le linee 1 e 7 dalle fermate “Stazione Nazionale” o “Stazione Pizza Adua” e scendere a “Don Minzoni Libertà” e poi prendere il 10 alla fermata “Pier Capponi Libertà” (in via Pier Capponi).

Linea 25

Anche per questa linea il capolinea viene spostato in piazza della Libertà alla nuova fermata “Libertà”. Per raggiungere piazza di San Marco sarà necessario l’interscambio con le linee 1, C1 alla fermata “Ponte Rosso” (In via del Ponte Rosso). Per raggiungere la stazione Santa Maria Novella sarà possibile prendere la linea 1 dalla stessa fermata. Se da piazza San Marco si vuole raggiungere Pian di San Bartolo o Pratolino è necessario servirsi delle linee 1 e C1 dalla fermata “La Pira” e scendere alla fermata “Don Minzoni Libertà” (in viale Don Minzoni fra via Pier Capponi e via Leonardo da Vinci). Per riprendere il 25, partendo dalla stazione Santa Maria Novella, sarà possibile prendere le linee 1 e 7 da “Stazione Nazionale” o “Stazione Piazza Adua” fino alla fermata “Don Minzoni Libertà”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa