Ubriaco, mostra i genitali in pubblico

Nel corso di un servizio a Pisa le pattuglie in piazza Vittorio Emanuele hanno contestato ad un cittadino brasiliano 34enne, in regola con il soggiorno, violazioni amministrative sia per atti contrari alla pubblica decenza e ubriachezza molesta, per aver mostrato i genitali in luogo pubblico in preda ai fumi dell’alcol.

Nei suoi confronti è stato inoltre emesso un ordine di allontanamento; in caso di violazione rischia non solo una multa, ma anche la emissione da parte del questore in qualità di autorità provinciale di Pubblica Sicurezza il c.d. “Daspo urbano”, che gli può inibire di frequentare in centro storico fino ad 1 anno, e una denuncia penale in caso di violazione.