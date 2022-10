Vertenza Pasquali, stamani la prima riunione del tavolo di crisi: la nota Filcams Cgil

Vertenza Pasquali: oggi si è tenuto il primo incontro del tavolo di crisi presso la Città metropolitana, alla presenza dei rappresentanti dell’azienda, della Filcams Cgil, del Comune di Firenze (con l’assessora Benedetta Albanese) e di una delegazione di lavoratori e lavoratrici. “Durante l’incontro, dall’azienda non è arrivata nessuna proposta per mitigare l’impatto sociale della decisione di chiudere la sede fiorentina, né alcun piano di incentivi al trasferimento a Milano per le lavoratrici – ha detto Chiara Liberati di Filcams Cgil al termine della riunione -. E’ chiaro che così siamo di fronte non a una nuova opportunità di lavoro, come è stata definita, ma a licenziamenti mascherati. Ci attendiamo che già dal prossimo incontro del tavolo, previsto per il 4 novembre, arrivino proposte serie. Senza risposte siamo pronti a nuove mobilitazioni, dopo lo sciopero-presidio del 21 ottobre. Ringraziamo Città metropolitana e Comune di Firenze che durante il tavolo hanno manifestato vicinanza alle ragioni delle nostre rivendicazioni”.

LA VICENDA

Chiusura della sede di Firenze e trasferimento delle 12 dipendenti (11 stabili più un part time) sulla sede di Milano: è quanto è successo alla Pasquali, azienda storica presente nel territorio fiorentino dal 1960, nota per il marchio Dermovitamina, che si occupa di ricerca, sviluppo e commercializzazione di dispositivi medici, prodotti cosmetici e integratori sul canale nazionale delle farmacie. Lo scorso 5 settembre dall’azienda è arrivata alle 12 dipendenti fiorentine una lettera di trasferimento su Milano, causa chiusura della sede legale amministrativa di Firenze in viale Belfiore 41 a partire dal prossimo 15 novembre. Pasquali ha anche una sede a Prato con 5 dipendenti ma ad ora non è toccata.

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze